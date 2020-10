Hoeneß hält sich aus Kramaric-Spekulationen raus

HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de

Sebastian Hoeneß kommentiert Kramaric-Spekulationen nicht

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesliga-Tabellenführer TSG Hoffenheim will ein mögliches Interesse von Fußball-Rekordmeister Bayern München an Stürmer Andrej Kramaric nicht kommentieren.

"Es gibt Spekulationen, und an denen werde ich mich nicht beteiligen", sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15:30 Uhr). Die "Bild" hatte zuvor berichtet, Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe mit der Agentur Kontakt aufgenommen, die Kramaric vertritt.

"Ich kann nur sagen, dass Andrej in dieser Woche sehr fokussiert war. Dieses Thema ist hier nicht so präsent wie in den Medien", sagte der TSG-Coach, der den enormen Wert des kroatischen Vizeweltmeisters für die Kraichgauer hervorhob. Hoeneß beschrieb Kramaric als "absoluten Unterschiedsspieler", der auf dem Weg sei, in Hoffenheim "Legendenstatus einzunehmen".

Der 29 Jahre alte Kramaric, der in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, hatte beim 4:1-Coup der TSG gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und steht in dieser Saison nach drei Pflichtspielen schon bei sieben Toren.

Bayern-Trainer Hansi Flick wollte am Mittwochabend nach dem Sieg im Supercup über Borussia Dortmund das angebliche Interesse nicht bestätigen, lobte den Angreifer aber in höchsten Tönen: "Ich kenne ihn sehr gut. "Er ist einer der besten Stürmer in der Bundesliga, hat enorme Qualitäten", sagte Flick.