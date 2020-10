Fährmann auf Schalke vor Degradierung?

Christoph Reichwein crei via www.imago-images.de

Schwere Zeiten für Ralf Fährmann beim FC Schalke 04

Kaum hat Manuel Baum beim FC Schalke 04 angeheuert, gibt es erste Gerüchte über brisante Änderungen personeller Natur, die der neue Trainer vornehmen will. Gleich drei namhafte Profis der Königsblauen könnten Baums Maßnahmen treffen.

Laut "Bild" muss Torhüter Ralf Fährmann, immerhin Ex-Kapitän des Klubs und aus der Schalker Jugend stammend, seinen Stammplatz zwischen den Pfosten räumen. Baum vertraue zunächst Neuzugang Frederik Rönnow, der im Tausch mit Markus Schubert von Eintracht Frankfurt für ein Jahr auf Leihbasis nach Gelsenkirchen wechselte.

Der Däne kam bei den Hessen zwar nicht an Nationalkeeper Kevin Trapp vorbei, gilt aber als mindestens solider Bundesliga-Schlussmann.

Fährmann hingegen zählt zu den Spielern, die auf Schalke eigentlich schon einmal aussortiert, zu Saisonbeginn aber auch mangels adäquater Alternativen dennoch als Stammkräfte eingeplant waren.

FC Schalke 04: Rudy und Bentaleb müssen ebenfalls zittern

Das gilt auch für Sebastian Rudy. Ex-Coach David Wagner versetzte den früheren Münchner mit überschaubarem Erfolg vom Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition. Dort soll Baum den 29-maligen deutschen Nationalspieler aber nicht sehen. Stattdessen werde Baum rechts in der Viererkette auf Alessandro Schöpf setzen, heißt es.

Rudy werde aufgrund seiner mangelnden kämpferischen Qualitäten allerdings auch in der Zentrale nicht benötigt. Ein Abgang des Großverdieners in Richtung Hoffenheim rückt dadurch näher.

Als dritter im Bunde muss auch Nabil Bentaleb offenbar um seinen neu erworbenen Platz in der ersten Elf zittern. Der Problem-Profi, in der Vergangenheit mehrfach suspendiert und ursprünglich ebenfalls Verkaufskandidat, konnte in den ersten beiden Saisonspielen keine großen Argumente für weitere Einsatzzeiten sammeln. Bei der 1:3-Heimpleite gegen Werder Bremen fiel Bentaleb gar durch einen krassen Fehlpass auf. Ihn könnte im Mittelfeld Suat Serdar ersetzen. Der Nationalspieler steht vor der Rückkehr nach einer Muskelverletzung.