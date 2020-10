Überraschung: Löw nominiert BVB-Reservist

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Joachim Löw nominiert Mahmoud Dahoud

Bundestrainer Joachim Löw hat am Freitag mit seiner Kader-Bekanntgabe für die anstehenden Länderspiele für eine Überraschung gesorgt.

Im 29-köpfigen Aufgebot des DFB steht Mahmoud Dahoud von Vizemeister Borussia Dortmund.

Der 24-Jährige hat in dieser Saison erst sieben Liga-Minuten für den BVB absolviert, auch in den letzten Jahren gehörte er in der Regel nicht zu den Stammkräften im Team von Trainer Lucien Favre.

Mit Julian Brandt und Emre Can stehen zwei weitere BVB-Profis im Aufgebot, Marco Reus fand nach langer Verletzung noch keine Berücksichtigung.

Dahoud dürfte nun zugute kommen, dass Löw den üblichen 23er-Kader aufgrund der hohen Belastungen für die Nationalspieler ausdehnen und deutlich mehr Spieler nominierte als üblich, um das Freundschaftsspiel gegen die Türkei (7. Oktober in Köln) und die beiden Nations-League-Partien gegen die Ukraine (10. Oktober in Kiew) und gegen die Schweiz (13. Oktober in Köln) zu bestreiten.

Profis des FC Bayern spielen nur in der Nations League

So sind Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretza und Serge Gnabry vom FC Bayern sowie die beiden Leipziger Profis Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann ausschließlich für die beiden Duelle in der UEFA Nations League vorgesehen. Gleiches gilt für Real-Madrid-Star Toni Kroos.

Ebenfalls vor einem Debüt im DFB-Trikot könnte der Gladbacher Jonas Hofmann stehen. Der 28-Jährige kam zuletzt im März 2014 für die U21 zum Einsatz.

Dagegen fehlt neben den verletzten Leroy Sané, Thilo Kehrer und Marc-André ter Stegen auch der mit Corona infizierte Ilkay Gündogan.