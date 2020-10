Salzburg vor Verpflichtung von USA-Teamspieler

Ricky Fitchett via www.imago-images.de

Brenden Aaronson steht vor einem Wechsel nach Österreich

Nach dem erfolgreichen Einzug in die Champions League-Gruppenphase holt sich Red Bull Salzburg wohl noch Verstärkung. Wie Sportdirektor Christoph Freund in der "Krone" bestätigt, steht Philadelphia Union-Spielmacher Brenden Aaronson vor einem Winterwechsel in die Mozartstadt.

Mit der Qualifikation für die Champions League-Gruppenphase sichert sich Red Bull Salzburg Duelle gegen Größen wie den FC Bayern München oder Atlético Madrid. Im Winter will der aktuelle Tabellenführer mit den erzielten Einnahmen seinen Kader dazu verstärken. Dabei hat man ein Auge auf den amerikanischen Teamspieler Brenden Aaronson geworfen, der aktuell bei Philadelphia Union das Mittelfeld dirigiert.

Das der Transfer kurz vor dem Abschluss steht, bestätigt Sportdirektor Christoph Freund gegenüber der "Krone": "Ich hoffe, dass wir das fixieren können." Der Wechsel soll erst im Winter über die Bühne gehen.

In jungen Jahren schon Erstligaerfahrung

Aaronson ist gerade einmal 19-Jahre alt, hat aber schon über 40 Pflichtspiele in der Major Soccer League in seinen Beinen und ist bei seinem Klub Philadelphia Union als Spielmacher gesetzt. In der aktuellen Saison hält der US-Amerikaner bei vier Toren in elf Pflichtspielen, dabei stand er stets in der Startelf.

Auch für das A-Nationalteam der USA kam Aaronson schon in einem Freundschaftsspiel zum Einsatz, beim Match gegen Costa Rica Anfang Februar, stand er die ersten 66 Minuten auf dem Feld. Mit seinem Alter und seiner bereits gesammelten Erfahrung, würde Aaronson jedenfalls eine Bereicherung für das Mittelfeld des amtierenden Meisters darstellen.

