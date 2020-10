Lukas Spendlhofer auf dem Weg nach Italien

GEPA pictures/ Christian Walgram

Für Lukas Spendlhofer geht es wohl in Italien weiter

Für den beim SK Sturm Graz ausgemusterten Abwehrchef Lukas Spendlhofer könnte die Odyssee nach einem neuen Verein endlich vorbei sein. Der 27-jährige steht laut Informationen von "transfermarkt.at" vor einem Wechsel nach Italien zu Ascoli Calcio.

Lukas Spendlhofer steht nach seiner Ausmusterung beim SK Sturm Graz vor einer Rückkehr nach Italien. Wie "transfermarkt.at" berichtet, zieht es es den 27-jährigen Abwehrspieler in die Serie B zu Ascoli Calcio, bei denen er am heutigen Freitag noch den Medizincheck absolvieren soll. Vor seiner Zeit in Graz, kickte Spendlhofer bereits für Inter Mailand und Varese in Italien und brachte es für die Nerazurri sogar auf einen Kurzeinsatz in der Serie A.

Wechsel nach Griechenland scheitert

Für ehemaligen Abwehrchef der Grazer geht damit wohl eine lange Suche zu Ende, nachdem der bereits als fix vermeldete Transfer zum griechischen Erstligisten AE Lárisa aufgrund von Unstimmigkeiten mit Spendlhofers Vertragssituation auf der Zielgeraden gescheitert ist. Mit dem Wechsel zu Ascoli kehrt der 27-jährige wieder in das Land zurück, in das er mit gerade einmal mit 17 Jahren von der U19-St. Pöltens aufgebrochen ist.

Insgesamt brachte es Lukas Spendlhofer auf 184 Pflichtspieleinsätze für Sturm Graz, sein größter Erfolg mit den Steirern war der ÖFB-Cup-Sieg 2018. In der vergangenen Saison zählte er mit 24 Bundesligaeinsätzen zum Stammpersonal, ehe er der personellen Umstrukturierung des aktuellen Tabellensiebten zum Opfer fiel.

Ascoli startet mit einem 1:1 gegen Brescia Calcio in die neue Saison und war zuletzt in der Saison 2006/07 erstklassig.

