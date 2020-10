Duell der Freunde zwischen Guardiola und Bielsa

APA (AFP)

Aufsteiger Leeds United fordert am Samstag Manchester City, tags darauf gastiert José Mourinho mit Tottenham Hotspur bei seinem Ex-Klub Manchester United.

In der englischen Premier League kommt es am Samstag (18:30 Uhr MESZ) zu einem Duell zweier Teams, deren Trainer einander mit hoher Wertschätzung begegnen. Der von Marcelo Bielsa betreute Aufsteiger Leeds United empfängt den von Pep Guardiola gecoachten Vizemeister Manchester City. Guardiola bezeichnet Bielsa stets als große Inspiration, und auch der Argentinier zeigt sich vom Katalanen angetan.

"Seine Mannschaften spielen wie keine anderen Mannschaften. Er ist sehr ideenreich. Er kann sofort Lösungen für kurzfristig auftretende Probleme finden", erklärte Bielsa, der sich nicht als Guardiolas Mentor fühlt. "Wenn es einen Trainer gibt, der unabhängig in seinen Ideen ist, dann ist das Guardiola."

Beim jüngsten Premier-League-Auftritt fruchteten Guardiolas Ideen allerdings nicht - gegen den momentanen Tabellenführer Leicester setzte es für ManCity eine 2:5-Heimniederlage. Der Klub von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs empfängt am Sonntag West Ham.

Mourinho mit den "Spurs" bei Manchester United zu Gast

Ebenfalls am Sonntag tritt José Mourinho mit Tottenham bei seinem Ex-Verein Manchester United an. Der Auftritt im Old Trafford ist für die "Spurs" bereits die achte Partie innerhalb von 22 Tagen, weshalb sich der portugiesische Coach zuletzt mit Englands Teamchef Gareth Southgate anlegte und leicht verklausuliert eine Nicht-Berücksichtigung von Harry Kane für die kommenden drei Länderspiele forderte.

Southgate nominierte den Stürmerstar dennoch. "Alles, was José machen muss, ist, im April und Mai gut auf Harry zu achten. Darauf verlassen sich 55 Millionen Menschen", sagte der Teamchef in Anspielung auf die im Juni 2021 beginnende EM.

