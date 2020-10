BV Cloppenburg meldet Zweitliga-Frauenteam ab

FIRO/FIRO/SID/

DFB verkündet: BV Cloppenburg meldet Frauenteam ab

Der BV Cloppenburg hat seine Fußball-Frauenteam aus der 2. Bundesliga abgemeldet.

Der niedersächsische Klub hatte am 1. September ein Insolvenzverfahren eröffnet und daraufhin beschlossen, den Spielbetrieb im Erwachsenenbereich einzustellen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit.

Der BV Cloppenburg spielte in der Saison 2013/14 in der Frauen-Bundesliga und war bis zuletzt in der zweithöchsten Spielklasse aktiv.