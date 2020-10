Offiziell: HSV holt Ulreich vom FC Bayern

unknown

Trainer Hansi Flick (l.) und Torwart Sven Ulreich (r.) im Trainingslager des FC Bayern

Sven Ulreich verlässt den FC Bayern München und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Hamburger SV an. Das bestätigten die Klubs am Samstag.

Bei den Rothosen hat Ulreich einen Vertrag bis Ende Juni 2023 unterzeichnet. Ulreich betonte, der HSV habe ihm "ein sehr gutes Gefühl gegeben". In Hamburg trägt er künftig das Trikot mit der Nummer 26.

"Sven ist ein großer Mannschaftsspieler, das hat er in den fünf Jahren beim FC Bayern bewiesen. Als Manuel Neuer sich 2017 verletzte, hat Sven ihn sehr gut vertreten. Der HSV bekommt einen auch international erfahrenen Torwart, der eine Führungsrolle übernehmen kann. Ich möchte mich bei Sven für seine professionelle Einstellung und seinen Einsatz für den FC Bayern bedanken und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute", kommentierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Deal auf "fcbayern.com".

Auch Coach Hansi Flick fand nur lobende Worte für den Routinier, der im Sommer mit Alexander Nübel eine neue Nummer zwei vor die Nase gesetzt bekommen hat: "Sven ist ein absoluter Profi und hat unserer Mannschaft sehr gut getan. Als Backup hat er in jedem Training 100 Prozent gegeben und immer, wenn er im Spiel gefordert war, verlässlich Topleistung abgerufen. Sven will wieder öfter spielen, deshalb möchte er diesen Schritt machen. Der Hamburger SV ist ein Topverein mit klaren Zielen, wir wünschen Sven viele Erfolge - und dass wir uns in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga sehen. Er war in unserer Mannschaft sehr beliebt, wir werden ihn als Menschen und Kollegen vermissen."

Zuvor hatte Flick den bevorstehenden Abgang des Ersatztorhüters zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV offen bedauert.

"Er wollte spielen, deswegen hat er den Schritt zum HSV auch gemacht. Der HSV ist ein Topverein, er hat klare Ziele, sie wollen aufsteigen", so Flick am Samstagnachmittag. Er habe noch am Vormittag mit Ulreich telefoniert. "Ich wollte ihm mitteilen, wie sehr ich die Situation bedauere." Zuletzt hatte HSV-Trainer Daniel Thioune bestätigt, dass der 32 Jahre alte Ulreich vor einem Wechsel zu den Hamburgern stehe.

Ulreich war 2015 vom VfB Stuttgart nach München gekommen, als Reserve hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer. Während der langen Verletzungspause von Neuer 2017/2018 erwies er sich als zuverlässiger Ersatz.

Ullreich hofft auf Wiedersehen mit dem FC Bayern

Langfristig setzen die Bayern auf den 23-jährigen Nübel als aktuelle Nummer zwei und möglichen Neuer-Nachfolger. Nübel war vor dieser Saison von Schalke 04 zum Champions-League-Sieger gewechselt. Nübel habe mit der jüngsten Situation "keine Probleme" gehabt, berichtete Flick. "Er hat auch klare Vorstellungen."

In der offiziellen Meldung zum Abschied Ulreichs meldete sich auch der Ex-Nationalspieler zu Wort: "Ich möchte mich beim FC Bayern und seinen Fans für fünf wunderbare und erfolgreiche Jahre bedanken. Ich habe hier unheimlich viel gelernt und mich immer sehr wohlgefühlt. Der Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist einfach phänomenal. Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung HSV und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein bald wieder in der Bundesliga spielt – und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen mit dem FC Bayern."