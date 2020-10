Ex-St. Pöltner schießt Helsinki zum Cupsieg

GEPA pictures/ Walter Luger

Für den SKN traf Riski in 33 Ligaspielen fünf Mal

Mit einem Doppelpack gegen Inter Turku hat der ehemalige Stürmer des SKN St. Pölten, Roope Riski, den finnischen Topklub HJK Helsinki Samstag zum Cupsieg geschossen.

Seit seiner Rückkehr nach Finnland trifft Riski wieder wie am Fließband. In der Schützenliste der Veikkausliga liegt er mit elf Trefern auf Platz zwei; und HJK an der Spitze. Sein älterer Bruder Riku hat in der Liga auch schon fünf Mal für HJK zugeschlagen.

Für Helsinki ist es der 14. Cup-Triumph. Der ein oder andere Rapid-Fan wird HJK auch noch in leidvoller Erinnerung haben. 2014/2015 scheiterten die Hütteldorfer unter Trainer Zoran Barišić im Europa-League-Playoff an den Finnen (mit Markus Heikkinen). Es war das bislang letzte Mal, dass HJK eine Europacup-Gruppenphase erreicht hat.

red