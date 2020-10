LASK-Gegner Tottenham überrollt ManUnited

ALEX LIVESEY, APA

Ein Trauerspiel vor nicht vorhandenem heimischen Publikum

Trainer José Mourinho hat mit Tottenham Hotspur einen deutlichen Sieg bei seinem Ex-Club Manchester United gefeiert. Nach einem turbulenten Start mit frühem Rückstand deklassierte der erste Europa-League-Gegner des LASK den englischen Rekordmeister am Sonntag in Old Trafford mit 6:1.

Eine halbe Minute war in Manchester gespielt, als das Heimteam einen Foul-Elfmeter zugesprochen bekam, den Bruno Fernandes (2.) zum 1:0 nutzte. Es war der einzig positive Moment für die "Red Devils" in 45 Minuten, die mit 1:4 im höchsten Halbzeit-Rückstand für United seit Start der Premier League 1992 enden sollten.

Tanguy NDombèlé (4.) und Son Heung-min (7.) drehten die Partie für die Gäste aus London, ehe sich United-Angreifer Anthony Martial in der 28. Minute eine Tätlichkeit leistete und vom Platz flog. Danach trafen Harry Kane (31.), Son (37.), Serge Aurier (51.) und erneut Kane (79./Elfmeter) für die Gäste, was schließlich ein "Tennis-Ergebnis" zur Folge hatte.

Auch Rapids Gegner erfolgreich

Auch der Auftaktgegner von Rapid in der Europa League, Tottenhams Lokalrivale Arsenal, kam zum nächsten Erfolgserlebnis. Gegen Sheffield United agierten die "Gunners" fast eine Stunde lang harmlos, bis Trainer Mikel Arteta mit Offensivspieler Nicolas Pépé in der 58. Minute den Sieg einwechselte. Bukayo Saka (61.) und Pépé (64.) schossen Arsenal 2:0 in Führung, der Anschlusstreffer von David McGoldrick (83.) kam für Sheffield zu spät.

