Eklat! Sancho feiert Party nach Krankmeldung beim BVB

via www.imago-images.de

Jadon Sancho hat am Samstag gefeiert

Am Wochenende musste der BVB im Spiel gegen den SC Freiburg ohne Jadon Sancho auskommen. Der Engländer fiel offiziell mit einer Atemwegserkrankung aus. An dieser Erklärung gibt es allerdings große Zweifel, nachdem Sancho am Samstagabend auf einer Geburtstagparty gesehen wurde.

Singend, offensichtlich gut gelaunt, ohne Schutz vor Mund und Nase und alles andere als angeschlagen: So präsentierte sich Jadon Sancho am Samstagabend auf der Geburtstagparty seines Freundes und Nationalmannschaftskollegen Tammy Abraham (FC Chelsea) in London. Die Bilder entstanden wenige Stunden, nachdem sich der BVB mit 4:0 gegen den SC Freiburg durchgesetzt hatte - ohne Jadon Sancho.

Offiziell fehlte der Dortmunder seinem Team aufgrund einer Atemwegserkrankung. Sancho habe in der Woche kaum trainiert und fühle sich nicht gut, begründete Trainer Lucien Favre den Ausfall des 20-Jährigen im Ligaspiel gegen die Breisgauer.

Umso erstaunter dürften auch die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben gewesen sein, als die britische Boulevardpresse am Sonntag Party-Bilder eines frisch und munter wirkenden Sancho veröffentlichte.

Abraham entschuldigt sich

"Es war eine großartige Party. Wir wollten etwas Schönes zu seinem [Abrahams] Geburtstag machen. Aber vielleicht haben wir es nicht ganz durchdacht", zitiert die "Sun" einen der Besucher der Feier.

"Es waren nur die Familie und sehr enge Freunde - und sie haben bei der Ankunft sogar Fieber gemessen", sagte eine Abraham nahestehende und namentlich nicht genannte Person. Das Geburtstagskind selbst soll von der Party nichts gewusst haben, auch Alkohol hätten Sancho und der nun 23-jährige Abraham nicht getrunken.

Pikant sind die Bilder dennoch, zumal die strengen Corona-Vorschriften, die auf der Insel herrschen, ganz offensichtlich nicht eingehalten wurden. "Obwohl ich nichts davon wusste, möchte ich mich von ganzem Herzen für das naive Verhalten entschuldigen. Ich kann daraus nur lernen, mich bei allen entschuldigen und versprechen, dass es nicht mehr vorkommt", zitiert die "Sun" das Geburtstagskind.

Der englische Fußballverband soll bereits tätig geworden sein und sich die Bilder angeschaut haben. Trotz der Aufnahmen stehen Jadon Sancho und Tammy Abraham weiterhin im Kader der Engländer für die kommenden Länderspiele. Der BVB hat sich bislang nicht zu den Aufnahmen geäußert.