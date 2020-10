Sonderlob für Haalands "Bürgerpflicht"

Blatterspiel via www.imago-images.de

Erling Haaland bereitete einen BVB-Treffer von Felix Passlack vor

Mit seinem Doppelpack beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg war Erling Haaland einer der Matchwinner des BVB. Der norwegische Stürmer überzeugte allerdings nicht nur als Goalgetter, sondern auch als uneigennütziger Vorbereiter.

Nach einer blitzschnellen Umschaltaktion in der Nachspielzeit legte Haaland - anstatt einen Dreierpack zu schnüren - quer auf den mitgelaufenen Felix Passlack, der das 4:0 erzielte.

Für diese Aktion erntete Haaland nun viel Lob. "Das war eine tolle Geste von ihm, noch rüberzuspielen", zitiert der "kicker" Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund: "Genau das ist es, was eine Mannschaft braucht."

Sportdirektor Michael Zorc betrachtete die Aktion dagegen nüchterner und sah in Haalands Handeln eine Art "Bürgerpflicht". "Felix musste ihn nur noch reinschieben", betonte der 58-Jährige. Haaland selbst kommentierte seine Vorlage mit einem Grinsen: "Jep. Ich kann nicht nur Tore. Ich gebe auch Assists".

Der im vergangenen Winter für rund 20 Millionen Euro verpflichtete Angreifer trug am Samstag dazu bei, dass der Borussia nach zuletzt zwei Niederlagen in Augsburg (0:2) und im Supercup beim FC Bayern (2:3) ein Saison-Fehlstart erspart blieb. Im zweiten Heimspiel dieser Saison gelang Haaland der zweite Doppelpack und der bereits sechste in seiner kurzen bisherigen Zeit in Dortmund.

Extralob von BVB-Trainer Favre

BVB-Kapitän Marco Reus hat keine Zweifel, dass Haaland auch in Zukunft ein Erfolgsgarant sein wird: "Er spielt so, wie er trainiert. Dazu kommt noch seine Professionalität, so wie er drauf ist, das Positive. Das gefällt uns, das brauchen wir auf dem Platz. Er wird immer seine Tore machen, egal wie gut oder schlecht er im Spiel ist."

Dass Haaland in der Nachspielzeit bei seinem Weg zu seinem möglichen dritten Treffer nicht selbst abschloss, sondern uneigennützig Felix Passlack bediente und damit seinem kurz zuvor eingewechselten Teamkollegen das erste Bundesligator bescherte, brachte ihm noch ein Extralob seines Trainers ein. "Das war ein gutes Zeichen für die Mannschaft", befand Favre.