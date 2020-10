Altach schnappt sich Abwehrspieler vom LASK

GEPA pictures/ Manfred Binder

David Bumberger (li.) läuft künftig im Ländle auf

Der SCR Altach hat auf den Abgang von Philipp Schmiedl reagiert und mit David Bumberger vom LASK am Montag einen neuen Innenverteidiger geholt. Der 21-Jährige spielte in den vergangenen beiden Saisonen für den FC Juniors OÖ in der 2. Liga. Über die genaue Vertragsdauer machte der Bundesligist aus Vorarlberg keine Angaben.

Bumberger bestritt für Österreich bereits Spiele in den Nachwuchs-Auswahlen. Altachs Sportdirektor Christian Möckel bezeichnete den Oberösterreicher als Wunschkandidaten mit "jeder Menge Entwicklungspotenzial".

Stammspieler in der 2. Liga

Bumberger absolvierte bisher rund 45 Spiele in der 2. Liga für den FC Juniors OÖ und kam auch schon zweimal im ÖFB-Cup zum Einsatz. In der aktuellen Saison kam er bisher noch zu keinem Pflichtspiel.

Auch der Abwehrspieler selbst freut sich über die Möglichkeit, künftig Bundesliga spielen zu können: "Es freut mich sehr, dass ich in einem sehr professionellen Umfeld, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann. Der SCR Altach steht für kontinuierliche Weiterentwicklung und ist eine tolle Adresse im österreichischen Fußball. Ich werde alles dafür tun, um mich hier schnell zurecht zu finden und der Mannschaft auf dem Platz zu helfen."

apa/red