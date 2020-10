Nationalmannschaft droht Werner-Ausfall

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Timo Werner könnte gegen die Türkei ausfallen

Bundestrainer Joachim Löw muss im Fußball-Länderspiel gegen die Türkei am Mittwoch in Köln voraussichtlich auch auf Timo Werner verzichten.

Der Stürmer des FC Chelsea reiste am Montag aufgrund einer leichten Erkältung nicht zum Treffpunkt. "Er wird erst einmal nicht anreisen. Wir befinden uns jeden Tag im Austausch. Wir gehen davon aus, dass es zeitnah klappt", sagte Co-Trainer Marcus Sorg.

Nach dem Spiel gegen die Türkei stehen die Nations-League-Begegnungen am Samstag in der Ukraine und drei Tage später in Köln gegen die Schweiz auf dem Programm. Löw muss dabei auf die verletzten bzw. erkrankten Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Thilo Kehrer, Marc-Andre ter Stegen und Suat Serdar verzichten.

Im Spiel gegen die Türkei werden zudem einige Stammkräfte geschont.