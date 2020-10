Bestätigt: Werder gibt Leistungsträger ab

Noah Wedel via www.imago-images.de

Davy Klaassen verlässt Werder Bremen nach zwei Jahren

Werder Bremen verkauft Davy Klaassen an Ajax Amsterdam. Das gab der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt.

Klaassen, der 2018 als Rekordtransfer für rund 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser gekommen war, stand am Samstag gegen Arminia Bielefeld (1:0) noch in der Startelf und hatte sein Team erneut als Kapitän aufs Feld geführt. Der 27-Jährige kehrt nun zu Ajax zurück, wo er von 2009 bis 2017 spielte und den Sprung zu den Profis schaffte.

"Für uns war klar, dass wir Davy nicht um jeden Preis gehen lassen würden, sondern nur, wenn unsere Vorstellungen erfüllt würden, zumal er bei uns zu den absoluten Leistungsträgern gehört hat", wird Werder-Geschäftsführer Frank Baumann auf der Homepage der Hanseaten zitiert: "Das ist nun erfolgt. So konnten wir Davys Wunsch entsprechen, zu Ajax wechseln zu dürfen, weil er dort seien sportliche Heimat sieht."

In 81 Pflichtspielen gelangen Klaassen 16 Tore und 13 Vorlagen für Werder Bremen. "Auf und neben dem Platz war Davy bei uns absoluter Führungsspieler. Ich habe das enge Vertrauensverhältnis zu ihm sehr geschätzt", äußerte sich Trainer Florian Kohfeldt zum Abgang des Routiniers: "Ich danke ihm zudem für seinen vorbildlichen Einsatz, hat er in den zwei Jahren bei Werder doch in Training und Spiel immer alles gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem Weg nur das Beste." Über die Transfermodalitäten machten die Verantwortlichen keine Angaben.