RB Leipzig macht Kluivert-Leihe perfekt

Justin Kluivert wechselt zu RB Leipzig

Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat RB Leipzig noch einmal zugeschlagen und Justin Kluivert für ein Jahr von der AS Rom ausgeliehen. Das vermelden die Sachsen über ihre Vereinskanäle.

"Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. RB Leipzig hat mir in den guten Gesprächen aufgezeigt, dass der Wechsel hierhin ideal ist, um mich weiterzuentwickeln, den sprichwörtlichen nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft so zu helfen", so der 21-Jährige auf der Homepage des Tabellenführers.

Weitere Offensiv-Verstärkung



Wir sagen: Welkom, Justin Kluivert! Der 21-jährige Niederländer wechselt leihweise für ein Jahr von @OfficialASRoma zu den Roten Bullen.



https://t.co/ueAM4GieBI

Der Sohn des früheren Weltklassespielers Patrick Kluivert war 2018 für 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Rom gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Damals war der Außenspieler auch bei RB im Gespräch, entschied sich jedoch für einen Transfer nach Italien. In Leipzig soll Kluivert nun die durch die Leihe von Ademola Lookman zum FC Fulham entstandene Lücke füllen.

"Wir haben Justin Kluivert schon länger beobachtet und sind stolz darauf, dass er sich für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden hat und dass der Transfer noch kurz vor Toresschluss realisiert werden konnte", äußerte sich Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche zum finalisierten Deal.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff lobte die Verantwortlichen: "Das Kompetenzteam in der sportlichen Führung hat die richtigen Entscheidungen getroffen, damit wir entlang unserer Philosophie, junge Spieler noch besser zu machen, die Saison erfolgreich bestreiten und unser ambitioniertes Ziel, uns wieder für die Champions League zu qualifizieren, erreichen können."

Der zweifache niederländische Nationalspieler erhält bei RB Leipzig die Trikotnummer 21. Ob der Klub eine Kaufoption für Kluivert besitzt, ist bislang nicht kommuniziert. Der Mittelfeldmann ist nach Alexander Sörloth und Hee-chan Hwang der dritte Neuzugang für die Offensive.