Schalke leiht Rechtsverteidiger aus

Kilian Ludewig will dem FC Schalke 04 weiterhelfen

Der FC Schalke 04 hat nach dem Transfer von Sebastian Rudy zur TSG Hoffenheim auf der Rechtsverteidigerposition nachgelegt. Kilian Ludewig kommt für ein Jahr auf Leihbasis von RB Salzburg.

Der 20-Jährige, der zuletzt vom österreichischen Spitzenklub an den englischen Zweitligisten FC Barnsley ausgeliehen war, soll die Lücke in der Abwehr stopfen.

"Kilian Ludewig ist ein junger, dynamischer rechter Verteidiger, der eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat. Vor allem brennt er auf Schalke 04 und die Bundesliga – das ist genau die Mentalität, die wir in unserer aktuellen Situation benötigen", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider.

Da freut sich jemand auf seinen neuen Club 🤳🏽😌#S04 | 🔵⚪️ | #DeadlineDay pic.twitter.com/2JfccZsJv2 — FC Schalke 04 (@s04) 5. Oktober 2020

"Ich kenne Kilian sehr gut und bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird", sagte Coach Manuel Baum und fügte an: "Kilian bringt alles mit, was man als Rechtsverteidiger in der Bundesliga braucht: Er ist zweikampfstark, schnell, kopfballstark und technisch versiert."

Auch Ludewig selbst kam zu Wort: "Ich kenne Manuel Baum bereits von der U20-Nationalmannschaft und bin froh, jetzt erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können. Mit guten Leistungen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir möglichst schnell wieder erfolgreich Fußball spielen."