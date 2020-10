United verpflichtet Cavani, Telles und Diallo

Andrew Milligan via www.imago-images.de

Edinson Cavani stürmt künftig im Old Trafford

Der beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain nicht mehr erwünschte Edinson Cavani hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der uruguayische Stürmer setzt seine Karriere bei Manchester United fort.

Der 33-Jährige konnte ablösefrei wechseln und einigte sich mit den Verantwortlichen des englischen Premier-League-Vereins auf einen Einjahresvertrag. Bereits zuvor hatten sich die "Red Devils" auch die Dienste des brasilianischen Linksverteidigers Alex Telles gesichert.

Der 27-Jährige wurde vom FC Porto losgeeist und unterschrieb einen Vierjahresvertrag samt einjähriger Option. Die Ablösesumme für den einfachen brasilianischen Nationalteam-Spieler soll laut britischen Medienberichten rund 15 Millionen Pfund (16,5 Mio. Euro) betragen.

Die Truppe von Trainer Ole Gunnar Solskjær sicherte sich zudem die Dienste von Amad Diallo, der 18-jährige ivorische Jungstar wird aber vorerst noch bei Atalanta Bergamo bleiben und erst ab Jänner 2021 für United spielen. Die Engländer müssen 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen bezahlen.

Smalling zu Roma

Abgegeben wurde der 30-jährige Innenverteidiger Chris Smalling an den italienischen Topverein AS Roma - für kolportierte 17,6 Millionen Euro. Die neuen Spieler sollen mithelfen den klassischen Fehlstart von ManUnited in der Premier League wettzumachen. Nach drei Runden liegt United mit drei Punkten nur auf Rang 16, am Sonntag gab es eine 1:6-Heimklatsche gegen Tottenham.

apa