Bierhoff nimmt Draxler in die Pflicht

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Julian Draxler führt das DFB-Team gegen die Türkei an

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat Nationalspieler Julian Draxler in die Pflicht genommen.

"Für ihn ist das sicherlich eine ganz wichtige Saison und auch dafür ist so ein Spiel gut, dass ein Spieler wie Julian zeigen kann, dass er eben nicht nur Mitläufer ist, sondern mit seinen Qualitäten auch ein ganz großer Faktor für die Nationalmannschaft sein kann", sagte Bierhoff bei "Nitro" vor dem Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) gegen die Türkei in Köln.

Trotz seiner Reservistenrolle ist der 27-Jährige beim Champions-League-Finalisten Paris St. Germain geblieben. "Wir haben schon im September darüber gesprochen, er war mit seiner Situation in Paris nicht zufrieden und konnte auch nicht zufrieden sein, denn auch in dem Alter brauchst du einfach kontinuierliche Spielzeiten und willst dann als starker Spieler einen Einfluss auf die Mannschaft haben", sagte Bierhoff und ergänzte: "Es ist schön, dass er in Paris gut gestartet ist, vier Einsätze in Folge hatte, dass er bei uns im September auch schon sehr gute Ansätze hatte, wo er Verantwortung übernommen hat."

Die vergangene Saison sei "zum Vergessen" gewesen, sagte Draxler der Bild-Zeitung. Auch durch Corona sei es schwierig gewesen, nun einen passenden anderen Verein zu finden: "Daher habe ich mich entschlossen, dass ich keinen Schnellschuss wage, sondern weiter meine Chance bei Paris suche."