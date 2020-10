"Joko und Klaas" bei U21-Länderspiel im Einsatz

ProSieben/Jens Hartmann/ProSieben/Jens Hartmann/ProSieben/Jens Hartmann/

Die beiden TV-Eintertainer müssen ein Spiel kommentieren

Die TV-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden unbekanntes Terrain betreten: An der Seite von Hauptkommentator Matthias Stach werden die ProSieben-Moderatoren das U21-Länderspiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina am 13. Oktober für die kompletten 90 Minuten begleiten.

Die Begegnung wird von ProSieben MAXX live übertragen.

Der Hintergrund für das Gastspiel beim Fußball: Nach der Niederlage in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" müssen die beiden Moderatoren als "Strafe" das Themenfeld wechseln und sich im "ran Fußball" beweisen.

Bereits am kommenden Freitag bestreitet die U21 ihre erste Partie in der EM-Qualifikation. In Chisinau treffen die DFB-Junioren auf die Auswahl Moldaus. Auch dieses Spiel gibt es ab 17.45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf ran.de.