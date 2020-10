HSV-Ikone Seeler: "Dieses Jahr muss es einfach klappen!"

unknown

Uwe Seeler hat sich zu seinem Herzensverein geäußert

HSV-Vereinslegende Uwe Seeler glaubt fest daran, dass sein Hamburger SV im dritten Jahr in der 2. Bundesliga endlich den lang ersehnten Wiederaufstieg in die Erstklassigkeit schafft.

"Dieses Jahr muss es einfach klappen! Zwei Jahre zweite Liga sind nicht nur für mich genug. Ich hoffe doch sehr, dass ich den Aufstieg noch erleben werde. Ich wünsche es mir von Herzen", meinte der 83-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen gegen direkte Aufstiegskonkurrenten (2:1 gegen Düsseldorf, 4:3 gegen Paderborn) ist der HSV optimal in die Saison gestartet. Das jüngste Spiel am zurückliegenden Wochenende gegen Erzgebirge Aue wurde coronabedingt verschoben.

Der einstige Torjäger der Rothosen lobte vor allem die Personalpolitik in diesem Sommer. Angefangen mit den Verpflichtungen des neuen Cheftrainer Daniel Thioune und Stürmer Simon Terodde. Vor allem der Zweitliga-Knipser bekam von Seeler großes Lob zugesprochen: "Der Junge ist die Torgefahr auf zwei Beinen. Ich finde Simon sensationell. Er hat ein ganz besonderes Näschen für Tormöglichkeiten. Diese gewisse Begabung ist nicht zu lernen. Sie wird einem in die Wiege gelegt. Zudem war es in den letzten Jahren doch sehr, sehr lau im HSV-Angriff."

Auch der Last-Minute-Transfer von Torhüter Sven Ulreich wird sich aus Sicht der Klubikone im Laufe der Saison noch auszahlen: "Toll, dass der Sven Ulreich die Bayern für uns verlassen hat. Du brauchst für den Aufstieg einen Tormann im Kasten, der auch mal einen sogenannten Unhaltbaren abwehrt.“

Der 32-jährige Schlussmann wurde kurz vor Ende der Transferperiode vom FC Bayern München verpflichtet und soll mit seiner Erfahrung mithelfen, die Rückkehr ins Oberhaus endlich perfekt zu machen.

Seine ersten beiden Spielzeiten in der 2. Bundesliga hatte der Hamburger SV jeweils auf dem vierten Platz abgeschlossen. Am Ende fehlte jeweils nur ein Punkt zum Erreichen des Relegationsplatzes.