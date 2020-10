Ex-BVB-Stürmer verdirbt Russlands Formtest

JOEL MARKLUND via www.imago-images.de

Alexander Isak (M.) brachte Schweden auf Kurs

Dem früheren WM-Gastgeber Russland steht auf dem Weg zur EM-Endrunde im nächsten Sommer noch viel Arbeit bevor.

Die Sbornaja musste sich in einem Länderspiel zur Vorbereitung auf das EM-Turnier und die beiden anstehenden Nations-League-Spiele in Moskau Schweden mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Für die ebenfalls für die EM qualifizierten Skandinavier trafen der ehemalige BVB-Stürmer Alexander Isak (21.) und Matthias Johansson (73.). Aleksandr Sobolev konnte für die Russen in der Nachspielzeit lediglich noch verkürzen (90.+3).

Russland trifft in der B-Liga der Nations League am Sonntag zunächst auf die Türkei, die am vergangenen Mittwoch der deutschen Nationalelf in Köln ein 3:3 abtrotzte, und am Mittwoch auf Ungarn.

Schweden muss an den gleichen Tagen in der A-Liga beim WM-Zweiten Kroatien und anschließend bei Europameister Portugal antreten.