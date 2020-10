Spanien legt sich fest: Internationale Spiele ohne Fan

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Spanische Teams müssen teilweise auf Fans verzichten

In Spanien sollen vor dem Hintergrund wieder steigender Corona-Fallzahlen alle Fußballspiele auf europäischer Ebene mindestens bis Jahresende ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das geht aus einem Brief der spanischen Regierung an die Europäische Fußball-Union (UEFA) hervor.

"Die Regierung schließt die Öffnung der Stadien für Fans und die breite Öffentlichkeit nachdrücklich aus", heißt es in dem Schreiben. Es sei weiter "höchst unwahrscheinlich", dass sich an dieser Position 2020 noch etwas ändere.

Von der Regelung sind alle Begegnungen der spanischen Klubs in der Champions und Europa League betroffen. Sie gilt auch für die Partien der spanischen Nationalmannschaft in der Nations League am Samstag in Madrid gegen die Schweiz und am 17. November in Sevilla gegen die DFB-Auswahl (beide 20:45 Uhr).