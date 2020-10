Roca nur zweite Wahl? FC Bayern wollte Real-Star

Javier Lopez Hernandez via www.imago-images.de

Federico Valverde (r.) von Real Madrid stand auf dem Zettel des FC Bayern

Gleich fünf Spieler verpflichtete der FC Bayern kurz vor dem und am letzten Tag der zurückliegenden Sommer-Transferperiode - darunter Marc Roca, der in München in die Fußstapfen von Thiago treten soll. Erste Wahl des deutschen Rekordmeisters soll der 23-jährige Spanier aber nicht gewesen sein.

Statt Roca, der für kolportierte neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Espanyol Barcelona an die Isar wechselte, hätten die Münchner nämlich laut "Marca" viel lieber bei Real Madrid gewildert.

Federico Valverde, 22 Jahre alter uruguayischer Newcomer der Königlichen, soll der Wunschspieler des FC Bayern und insbesondere von Trainer Hansi Flick gewesen sein.

Eine echte Chance, den wie Roca und Thiago im zentralen Mittelfeld beheimateten, physisch extrem starken Profi in die bayerische Landeshauptstadt zu lotsen, habe den Informationen des Real-Hausblattes zufolge aber nicht bestanden.

FC Bayern: Roca statt Valverde, Sarr statt Dest?

Der spanische Meister und Rekord-Titelträger habe die Anfrage der Bayern umgehend abgelehnt, heißt es. Auch Valverde selbst, bei Real kurz-, mittel- und wohl auch langfristig als Leistungsträger eingeplant, habe sich mit einem Wechsel nicht ernsthaft beschäftigt. Zumal sein Vertrag in Madrid ohnehin noch bis 2025 läuft.

Vor diesem Hintergrund griff der FC Bayern schließlich auf Roca zurück, der bereits im letzten Sommer eine Rolle in den Transferplänen gespielt hatte, sich damals aber zu einem Verbleib bei Espanyol entschied. Nach dem Abstieg aus La Liga war das Top-Talent von seinem finanziell zudem stark angeschlagenen Heimatverein aber nicht mehr zu halten.

Auch erst kurz vor Transferschluss verpflichtete Rechtsverteidiger Bouna Sarr soll in München nicht Plan A gewesen sein. Stattdessen baggerte der FC Bayern lange an Ajax Amsterdams Sergino Dest. Der US-Nationalspieler gab dem Bundesliga-Branchenprimus aber letztlich einen Korb und wechselte zum FC Barcelona.