U21-Profi Ache vorzeitig abgereist

U21: Ohne Ache gegen Bosnien-Herzegowina

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina (18:15 Uhr) in Fürth ohne Ragnar Ache auskommen.

Der 22 Jahre alte Stürmer vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist am Samstag angeschlagen abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Ache war beim klaren 5:0 (3:0)-Erfolg in Moldau am Freitag in der 64. Minute eingewechselt worden.