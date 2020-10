Schalke-Bosse bestätigten Pläne zur Ausgliederung

RHR-FOTO, via www.imago-images.de

Der FC Schalke 04 arbeitet an einer Ausgliederung

Bereits im September kursierten Gerüchte über eine geplante Ausgliederung der Profi-Abteilung des FC Schalke 04. Sportvorstand Jochen Schneider und Vorstandsmitglied Alexander Jobst bekennen sich nun zum dem Vorhaben, nehmen sich dabei aber nicht den FC Bayern München zum Vorbild.

"Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, um dem FC Schalke 04 eine Struktur zu geben, die zum einen zu 104 Prozent zu unserem Verein passt, es uns zum anderen aber ermöglicht, langfristig wieder höhere Ziele in Angriff zu nehmen", sagte Jobst in einem "kicker"-Doppelinterview der beiden Führungskräfte.

Der FC Schalke 04 befinde sich derzeit an einer "Gabelung, an der es zwei Wege für uns gibt: Entweder wir verabschieden uns von unseren langfristigen sportlichen Zielen - dann können wir weitermachen wie bisher. Oder aber wir wollen auch in Zukunft ein ambitionierter Verein sein, dann müssen wir uns mit einer Strukturveränderung beschäftigen", so Kobst.

Bei der Ausgliederung wolle sich der Revierklub allerdings Zeit lassen, die Strukturveränderung soll "nicht holterdiepolter" durchgeführt werden. "Wir wissen, dass das die entscheidende Frage für die Zukunft unseres Vereins ist. Deshalb werden wir ein Konzept vorstellen, das sich den Werten und Traditionen dieses Vereins verpflichtet fühlt und das überzeugungs- und begeisterungsfähig ist", betonte Schneider.

FC Schalke 04: Vorbild für Ausgliederung nicht der FC Bayern

Daher komme ein "klassisches Ausgliederungsmodell wie etwa beim FC Bayern" nicht infrage, "weil es einfach nicht zu Schalke 04 passt", stellte Jobst klar.

Sobald die Schalke-Bosse die Vorbereitungen abgeschlossen haben, sollen die Fans und Mitglieder einbezogen werden.

Der Einschätzung von Jobst nach "ist eine Mehrzahl der Mitglieder bereit, darüber zu diskutieren. Die Corona-Pandemie hat diese Bereitschaft nach meinem Gefühl zusätzlich erhöht". Vielen Fans sei "deutlich geworden, dass eine Veränderung unumgänglich ist".