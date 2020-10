Österreich nimmt drei Punkte aus Belfast mit

GEPA pictures/ Philipp Brem

Michael Gregoritsch (m.) erzielte Österreichs Goldtor in Belfast

Weil Michael Gregoritsch eine starke erste Hälfte Österreichs mit einem Tor krönt und Nordirland nicht imstande ist, den rot-weiß-roten Einbruch nach der Pause auszunutzen, holt die ÖFB-Auswahl im Nations-League-Auswärtsmatch in Belfast drei Punkte und die Tabellenführung.

Österreich setzte sich am Sonntagabend in Belfast gegen Nordirland mit 1:0 durch. In Durchgang eins dominierten die ÖFB-Kicker das Geschehen, konnten nach vergebenen Chancen allerdings erst kurz vor der Pause in Führung gehen. Nach einer Martin-Hinteregger-Flanke vollendete Michael Gregoritsch per Kopf.

Nach der Pause verlor die Foda-Truppe dann jedoch den Faden und die Nordiren fanden besser ins Spiel. Richtig gefährlich konnte die Heim-Truppe dabei aber lange Zeit nicht werden. Von den Österreichern kam in der Offensive allerdings ebenso wenig. Am Ende hatte die ÖFB-Auswahl dann sogar noch Glück als Liam Boyce in aussichtsreicher Position am langen Eck vorbeischoss. Somit blieb es am Ende beim 1:0-Erfolg.

red