Ex-BVB-Hoffnungsträger mit Corona infiziert

Koray Günter hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Der Deutsch-Türke Koray Günter vom italienischen Fußball-Erstligisten Hellas Verona hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler, ehemaliger Junioren-Nationalspieler des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), befindet sich in Heimquarantäne.

Positiv getestet wurde auch Günters tschechischer Teamkollege Antonin Barak. Der 25-Jährige konnte nicht zum Nations-League-Spiel nach Israel reisen.

In Italien steigen inzwischen die Infektionszahlen wieder an. In den vergangenen Tagen wurden wiederholt deutlich über 5000 Neuinfizierte gezählt.

Koray Günter stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund, wo er einst als absolutes Top-Talent galt. Letztlich bestritt der Abwehrspieler allerdings nur eine Minute für de BVB-Profis. Auch ein Wechsel Galatasaray brachte keine Besserungen, der Durchbruch gelang Günter letztlich 2019/20 beim italienischen Erstligisten Hellas Verona.