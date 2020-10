LASK gibt Entwarnung wegen Dominik Reiter

GEPA pictures/ Christian Moser

Dominik Reiter hatte Glück im Unglück

U21-Teamspieler Dominik Reiter ist nicht wie befürchtet schwerer am Knie verletzt und steigt bereits diese Woche wieder ins Mannschaftstraining des LASK ein.

Nach einer knappen halben Stunde musste Dominik Reiter beim U21-Länderspiel Österreichs in Priština gegen den Kosovo ausgewechselt werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung das rechte Knie verdreht hatte. Entgegen erster Meldungen hat sich der Flügelspieler des LASK dabei doch keinen Kreuzbandriss zugezogen.

Vielmehr sei Reiter "bereits in dieser Woche wieder einsatzbereit", hieß es Dienstagnachmittag in einer Aussendung der Linzer. Reiter stehe somit für die kommenden Spiele in Cup, Meisterschaft und Europa League wieder zur Verfügung. Am Samstag (17:00 Uhr) empfängt der LASK in der zweiten Cuprunde den SV Wörgl.

red