Erster positive Corona-Fall bei der WSG Tirol

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Beim Team von Thomas Silberberger gibt es einen positiven Fall

Die WSG Tirol hat am Donnerstag den ersten an Covid-19 erkrankten Profi im Kader gemeldet. Der betroffene Spieler sei im Zuge der regelmäßigen Corona-Tests positiv getestet worden, teilte der Bundesligist mit. Er weist keine Krankheitssymptome auf und befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Die übrigen Spieler sowie die Betreuer der Wattener werden sich am Freitag neuerlichen Testungen unterziehen.

Bis zum Ergebnis der neuerlichen Testreihe wird die Mannschaft vorerst in Selbstisolation bleiben. In diesem Zeitraum ist nur die Fahrt zu den Trainings sowie die Rückfahrt nach Hause gestattet, wie der Bundesliga-Klub bekannt gibt. Demnach stehe laut Auskunft der Tiroler auch dem Zweirunden-Spiel im ÖFB-Cup am Freitagabend (18.30 Uhr) in Wattens gegen den Floridsdorfer AC laut aktuellem Stand nichts im Weg.

apa/red