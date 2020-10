DFB bestätigt Hector-Rücktritt

photoarena / Thomas Eisenhuth via www.imago-images

Jonas Hector ist nicht mehr Teil der deutschen Nationalmannschaft

Jonas Hector vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist bereits vor Wochen aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten.

Entsprechende Gespräche des 30-Jährigen mit Bundestrainer Joachim Löw und seinem Klub schon von Anfang September bestätigten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der FC am Donnerstag. Zuerst hatte das Fachmagazin "kicker" über Hectors Entscheidung berichtet.

DFB-Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff zollte dem Linksverteidiger "großen Respekt" für den Entschluss: "Neben all seinen sportlichen Qualitäten haben wir an ihm stets auch seinen tollen Charakter, seine Unaufgeregtheit und sein Vertrauen geschätzt. Mit Jonas konnte man auch reflektiert über Themen abseits des Fußballs sprechen. Er hat nie vergessen, wo er herkommt und die Werte unserer Mannschaft gelebt."

Hector hatte nach seinem Debüt am 14. November 2014 (4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar) 42 weitere Male für Deutschland gespielt, stets in der Startelf. Sein letzter Einsatz war am 19. November 2019 gegen Nordirland (6:1), insgesamt erzielte der Kölner Kapitän drei Tore und gab zwölf Torvorlagen.

Auf der Position hinten links nominierte Löw zuletzt Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Robin Gosens von Atalanta Bergamo.