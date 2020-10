Hartberg holt Stürmer Seifedin Chabbi

GEPA pictures/ Marcel Engelbrecht

Seifedin Chabbi geht ab sofort für den TSV Hartberg auf Torjagd

Der seit Sommer vereinslose Angreifer Seifedin Chabbi heuert beim TSV Hartberg an und soll dessen Offensive verstärken.

Der TSV Hartberg, mit lediglich zwei Punkten aus den ersten vier Spielen nur Tabellenvorletzter der Bundesliga, investiert in seine Offensive. Seifedin Chabbi wird diese ab sofort verstärken, der gebürtige Vorarlberger war nach seinem Vertragsende beim türkischen erstligisten Gaziantep FK vereinslos.

>> Die Karrierestatistiken von Seifedin Chabbi in der weltfussball-Datenbank

Der 27-Jährige unterschreibt in Hartberg einen Vertrag bis Saisonende und möchte bei den Obersteirern seine Karriere wieder in Schwung bringen. Während der letzten zwei Jahre kam Chabbi bei Gaziantep sowie beim schottischen Erstligisten St. Mirren auf insgesamt gerade einmal 19 Einsätze (fünf Tore). In der Saison vor seinem Wechsel in die Türkei hatte er für die SV Ried 25 Treffer in 37 Pflichtspielen erzielt.

Herzlich willkommen @SeifedinChabbi!



Der 27-jährige Mittelstürmer unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende und ist ab sofort spielberechtigt.



"Ich freue mich ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein."



16. Oktober 2020

"Die ersten Eindrücke in Hartberg sind sehr gut. Ich habe mit der Mannschaft schon mittrainieren können. Man hat schon gesehen, dass hier absolut Qualität vorhanden ist. Ich freue mich, ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Mein Ziel ist es, in der Tabelle so weit oben wie möglich zu stehen und mit meinen Fähigkeiten der Mannschaft zu helfen", sagte Chabbi in einer Aussendung der Hartberger.

