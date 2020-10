Super-Knipser im Fokus: Tor-Spektakel bei TSG vs. BVB?

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Der BVB gastiert am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim

Das Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund steht im Zeichen der Torjäger Andrej Kramaric und Erling Haaland. Beide haben sich bereits in der Länderspielphase warmgeschossen.

Alleine die nackten Zahlen versprechen für das Duell der Super-Torjäger das reinste Spektakel. Sechsmal hat Andrej Kramaric schon zugeschlagen, Erling Haaland durfte bereits viermal jubeln - und dabei sind erst drei Bundesliga-Spieltage absolviert. Die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) steht deshalb ganz im Zeichen der beiden Scharfschützen, auch wenn positive Coronatests zweier nicht namentlich genannter Spieler die Vorbereitung der Kraichgauer störten.

Als wäre die Gefahr durch Kramaric für die Dortmunder Abwehrreihe nicht schon offensichtlich genug, schickte Sebastian Hoeneß gleich noch eine spezielle Warnung in Richtung Ruhrpott. "Andrej ist heiß", sagte der TSG-Trainer über seinen kroatischen Starstürmer: "Er ist motiviert - und wenn er motiviert ist, ist die Gefahr groß, dass er wieder zuschlägt."

BVB-Coach Lucien Favre ist dies freilich nicht verborgen geblieben. "Er ist sehr, sehr gefährlich", sagte der Schweizer über Kramaric, "er ist ein Problem für jede Mannschaft." Doch eben auch Favre hat eine Waffe in seinen Reihen, die die Hoffenheimer vor erhebliche Schwierigkeiten stellt. Das bewies der Dortmunder Shootingstar Haaland zuletzt auch in anderem Trikot.

Hoffenheim soll BVB-Star Haaland als "Kollektiv" stoppen

Am vergangenen Sonntag erzielte der 20-Jährige seinen ersten Dreierpack für die norwegische Nationalmannschaft - und war sogar ein "bisschen sauer, dass ich nicht alle Chancen genutzt habe." Dennoch stehen für Haaland in seinen vergangenen 57 Spielen für Norwegen, Borussia Dortmund und RB Salzburg sensationelle 56 Tore zu Buche. Eine unglaubliche Ausbeute, deren Fortsetzung die Hoffenheimer unbedingt verhindern wollen.

"Ich halte nichts davon, für ihn einen abzustellen, der ihm nur hinterherläuft. Aber situativ wird es schon so sein, dass wir ihm auf den Füßen stehen müssen, um ihn nicht in aussichtsreiche Schusspositionen zu lassen", sagte Hoeneß angesichts der gewaltigen Aufgabe. Aber, betonte der Hoffenheimer Trainer, "der BVB hat auch andere torgefährliche Spieler. Wir müssen das als Kollektiv schaffen."

Immerhin kommt am Samstag ein Lieblingsgegner in den Kraichgau. Seit fünf Partien ist die TSG gegen den BVB ungeschlagen, in der Vorsaison gab es zwei Siege - und Knipser Kramaric hat daran ganz besondere Erinnerungen.

Beim 4:0 am letzten Spieltag in Dortmund erzielte der Vizeweltmeister alle vier Tore. Saisonübergreifend traf Kramaric in den vergangenen fünf Bundesligaspielen stolze elfmal. "Mit sehr viel Intelligenz", müsse sein Team den Kroaten stoppen, sagte Favre: "Er bewegt sich gut und ist sehr clever."

Wie Haaland ließ sich auch Kramaric in der zurückliegenden Länderspielperiode nicht bremsen, bei zwei Kurzeinsätzen traf er einmal. Im Vergleich mit dem "großen Stoßstürmer" Haaland sei sein Schützling Kramaric "noch variabler", sagte Hoeneß - eine Gemeinsamkeit machte er mit einem Schmunzeln dann aber doch noch aus: "Sie sind beide extrem torgefährlich und das beweisen sie wöchentlich." Gewiss auch am Samstag.