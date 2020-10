WSG Tirol und Admira scheitern in 2. Cup-Runde

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Die Kapfenberger konnten den Cupfight gegen die Admira für sich entscheiden

Für die WSG Tirol und den FC Admira Wacker ist der ÖFB-Cup schon nach der 2. Runde beendet. Der Tiroler Bundesligist unterlag am Freitagabend im Gernot Langes Stadion in Wattens dem Zweitliga-Vertreter FAC knapp mit 0:1. Die Admira muss sich nach Elfmeterschießen dem Zweitligisten Kapfenberger SV geschlagen geben. Die Rückkehr in die eigentliche Heimstätte, in der keine Oberhaus-Spiele ausgetragen werden dürfen, verlief damit nicht nach Wunsch. Für die Entscheidung zugunsten der Wiener sorgte Christian Bubalovic mit einem Kopfballtor in der 41. Minute.

Die Gastgeber drückten vor fast 500 Zuschauern bei aufgrund der jüngsten Regenfälle sehr schlechten Platzverhältnissen zwar auf den Ausgleich, blieben im Abschluss aber glücklos, wie Kelvin Yeboah und Florian Buchacher bei einer hochkarätigen Triplechance in der 86. Minute. Damit gingen die Wiener erstmals in Wattens als Sieger vom Feld, nachdem sie in der Vergangenheit in der 2. Liga dort in fünf Duellen nur einen Punkt geholt hatten.

Nach dem 0:5 bei Austria Klagenfurt in der Liga gaben der als Kapitän aufgebotene Ex-WSG-Stürmer Milan Jurdik und Co. ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Für die WSG war es hingegen nach dem Heim-0:2 gegen die Austria in der Meisterschaft die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Admira verliert

Auch die Admira muss sich frühzeitig aus dem ÖFB-Cup verabschieden und kassiert unter Damir Burić die erste Pflichtspielniederlage. Nach der Führung durch Roman Kerschbaum, gaben die Admiraner das Spiel aus der Hand und die Kapfenberger glichen kurz nach dem Pausenpfiff aus.

Cup-Krimi ohne Happy End. Wir verlieren gegen den Kapfenberger SV mit 3:4 i.E. und scheiden im ÖFB-Cup aus. #admksv #admira #oefbcup #herzblut — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 16. Oktober 2020

Da es nach 90 Minuten keinen Sieger gab, ging das Spiel in die Verlängerung. Als alle schon mit dem Elfmeterschießen rechneten, erzielte Dino Musija die Führung für Kapfenberg in der 118. Spielminute, doch die Admira ließ sich von diesem späten Gegentor nicht verunsichern und legte in fast allerletzter Sekunde mit dem Ausgleich nach.

Im folgenden Elfmeterschießen behielt der steirische Zweitligist dann die besseren Nerven und zieht somit in die nächste Runde ein. Im Zweitliga-Duell zwischen Lafnitz und Austria Klagenfurt, setzten sich die Gäste aus Kärnten mit 4:2 in der regulären Spielzeit durch. Für Horn ist nach einer 0:3-Heimniederlage gegen den Wiener Stadtligisten AS Koma Elektra ebenfalls Schluss.

apa/red