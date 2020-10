Positiver Corona-Fall beim SK Rapid

GEPA pictures/ Philipp Brem

Ein Spieler wurde bei Rapid positiv getestet

Bei den routinemäßigen COVID-19-Testungen bei Rapid Wien wurde ein Spieler positiv getestet. Der Akteur zeige keine Symptome und sei bereits in Heimquarantäne.

Der SK Rapid vermeldete am Montagnachmittag einen positiven Corona-Fall. Ein Spieler sei bei den routinemäßigen COVID-19-Testungen positiv gewesen, alle anderen Personen, die ebenfalls getestet wurden, waren negativ. Damit kann der Trainings- und Spielbetrieb beim Rekordmeister aufrecht erhalten werden.

Der betreffende Spieler befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne und habe bisher keine Symptome gezeigt, teilte Rapid in einer Aussendung mit. Ein Name wurde wie üblich nicht genannt.

Im Rahmen der routinemäßigen COVID-19 Tests kam es zu einer positiven Testung bei einem Spieler. Dieser zeigt bislang keine Symptome, ist aber bereits in Heimquarantäne. Der Trainings- und Spielbetrieb sind nicht gefährdet.https://t.co/9tUcZuRBT5#SCR2020 #skrapid — SK Rapid (@skrapid) 19. Oktober 2020

red