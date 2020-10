Barça, Juve und United siegen zum CL-Auftakt

Alberto Estevez via www.imago-images.de

Souveräner Barcelona-Sieg zum Champions-League-Auftakt

Der FC Barcelona fertigt zum Start der Champions League Ferencváros mit 5:1 ab, Juventus feiert bei Dynamo Kiew einen 2:0-Sieg. Im Schlager des Tages setzt Manchester United in Paris ein Ausrufezeichen.

Auch ohne den an Covid-19 erkrankten Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin zum Auftakt der Champions League die angepeilten drei Zähler eingefahren. Im Auswärtsspiel bei Dynamo Kiew setzte sich Italiens Serienmeister am Dienstag mit 2:0 (0:0) durch. Álvaro Morata (46.) traf zu Beginn der zweiten Hälfte, ehe er im Finish mit seinem zweiten Tor (84.) auch die Entscheidung herbei führte.

Ebenfalls in der Juve-Gruppe G fuhr der FC Barcelona den erwartet klaren Sieg im Heimspiel gegen Ferencváros aus Budapest ein. Lionel Messi brachte die Katalanen nach einer knappen halben Stunde per Elfmeter in Führung (27.), Jungstar Ansu Fati erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42.). Nach Wiederanpfiff legte Philippe Coutinho (52.) nach, Igor Kharatin gelang aus einem Elfmeter dann der Anschlusstreffer (70.). Der junge Pedri (82.) und Ousmane Dembélé (89.) sorgten in der Schlussphase für einen Kantersieg Barças.

Brügge entführte in der Gruppe F bei Zenit St. Petersburg nach einem späten Tor von Charles de Ketelaere (93.) einen Sieg. Kurios war der Ausgleichstreffer des russischen Champions: Ein Gewaltschuss von Dejan Lovren landete an der Stange, den zurück springenden Ball beförderte Brügges Torhüter Ethan Horvath unglücklich ins eigene Gehäuse. Der US-Amerikaner vergoss nach Schlusspfiff Tränen der Freude.

Der erste Tabellenführer in Pool F heißt Lazio Rom. Die Italiener setzten sich im leeren Stadio Olimpico gegen Borussia Dortmund mit 3:1 durch. Goalgetter Ciro Immobile nutzte bereits in der sechsten Minute einen Fehler in der Hintermannschaft seines ehemaligen Arbeitgebers aus, der zweite Treffer der Römer ging auf die Kappe von BVB-Ersatztorhüter Marvin Hitz (23.). Ex-Salzburg-Goalgetter Erling Håland ließ die Borussen mit einem wuchtigen Schuss aus elf Metern zwar noch einmal hoffen (71.), diese Hoffnung begrub allerdings Jean-Daniel Akpa-Akpro wenig später (76.).

Manchester United gewinnt bei PSG

In der stark besetzten Gruppe H setzte Manchester United das erste Ausrufezeichen. Die Gäste aus England gingen in der ersten Hälfte durch ein Elfmetertor von Spielmacher Bruno Fernandes in Führung (23.) und auch für den zweiten Treffer in der Partie sorgte ein Akteur der "Red Devils". Nach einem Eckball für PSG stieg Anthony Martial zwar am höchsten, verlängerte den Ball allerdings per Kopf ins eigene Tor (55.). Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Marcus Rashford zu (87.)

RB Leipzig wurde gegen den türkischen Meister İstanbul Başakşehir seiner Favoritenrolle gerecht. Mann des Spiels war der Spanier Angeliño, der zwischen der 16. und der 20. Minute einen Doppelpack fixierte und seiner Mannschaft einen 2:0-Heimsieg sicherte.

Zwei Remis brachte der Auftakt in der Gruppe E. Die Favoriten Chelsea und Sevilla trennten sich in London torlos, die beiden Champions-League-Debütanten Stade Rennes und Krasnodar 1:1.

