Trotz Negativ-Test: Fällt Gnabry für weitere Spiele aus?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Serge Gnabry vom FC Bayern München

Der FC Bayern München muss womöglich doch noch länger auf Serge Gnabry verzichten. Zuletzt waren die Hoffnungen beim Deutschen Fußball-Meister eigentlich groß, fortan wieder voll mit seinem Außenstürmer planen zu können.

Die Tage der Verwirrung um Serge Gnabry gehen weiter. Zunächst ereilte die Bayern am Dienstag vor dem Champions-League-Auftakt gegen Atlético Madrid (4:0) die Schock-Nachricht, dass der 25-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Kurzzeitig stand sogar eine Spielabsage am Mittwoch im Raum.

Nur kurze Zeit später waren die Testergebnisse bei Gnabry dann gleich zweimal negativ, sodass Cheftrainer Hansi Flick bereits mutmaßte, dass das positive Testergebnis falsch gewesen sein könnte.

Beim Bundesliga-Spiel der Münchner am Samstag gegen Eintracht Frankfurt fehlte Gnabry noch aus Sicherheitsgründen. Nach einem jüngsten Bericht des "kicker" könnte der deutsche Nationalspieler aus dem gleichen Grund auch noch die zwei weiteren Pflichtspiele ausfallen. Am Dienstag in der Königsklasse bei Lokomotive Moskau und am Wochenende beim 1. FC Köln wird Gnabry laut dem Medienbericht voraussichtlich noch fehlen.

Erst am 3. November, wenn das dritte Gruppenspiel in der Champions League gegen RB Salzburg ansteht, könnte Gnabry wieder in den Kader des Triple-Siegers rücken.

Bis zu seiner vermeintlichen Erkrankung am Coronavirus hatte Gnabry wettbewerbsübergreifend in sechs Spielen für die Bayern auf dem Feld gestanden und dabei drei Treffer erzielt - allesamt in der Bundesliga.

Immerhin: Sollte der gebürtige Stuttgarter weiter fehlen, wissen die Bayern in Person von Leroy Sané eine prächtige Alternative. Der Sommer-Neuzugang feierte am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause und erzielte direkt ein Tor.