Siege für EL-Gegner Molde und Ludogorets Razgrad

INPHO/Bryan Keane via www.imago-images.de

Molde ist bereit für das Heimmatch gegen Rapid

Sowohl Rapids nächster Europa-League-Gegner Molde als auch LASK-Rivale Ludogorets Razgrad feiern eine gelungene Generalprobe für die internationalen Partien am kommenden Donnerstag.

Die kommenden Gegner von Rapid und dem LASK in der Europa League haben am Sonntag in ihren Ligen Siege gefeiert. Molde, am Donnerstag in Norwegen Kontrahent der Hütteldorfer, kam daheim gegen Strømsgodset IF zu einem 2:1 und liegt nach 22 Runden als Zweiter 16 Punkte hinter Bodø/Glimt.

Der bulgarische Klub Ludogorets Razgrad, der in Linz antritt, gewann auswärts gegen Montana 3:1. Ludogorets ist zwei Punkte hinter Lokomotiv Plovdiv Zweiter, hat aber ein Match in der Hinterhand.

⏰ RESULTS ⏰



🔥 What a night of football!



Best performance was from _______ #UEL pic.twitter.com/vhCFOKGyVg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22. Oktober 2020

apa