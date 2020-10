Positive EC-Bilanz Österreichs gegen Norwegen

APA (AFP)

Rapid kann die Bilanz gegen norwegische Klubs ausbauen

Rapid kann im Auswärtsspiel der Europa-League-Gruppenphase gegen Molde am Donnerstag die gute Bilanz der heimischen Clubs gegen norwegische Vertreter ausbauen. In 28 Aufeinandertreffen auf Europacup-Ebene gab es 17 Siege bei nur fünf Niederlagen. In den jüngsten zehn Partien waren es gar neun Erfolge bei nur einer Niederlage.

Rapid selbst hatte allerdings zuletzt kein Glück: In der Europa-League-Gruppe gab es 2012/13 für Grün-Weiß gegen Rosenborg Trondheim nichts zu holen: Einem Heim-1:2 folgte eine 2:3-Auswärtsniederlage.

Gegen Bulgarien ausgeglichen, gegen Niederlande klar hinten

Zumindest ausgeglichen ist angesichts des Duells zwischen dem LASK und Ludogorets Razgrad die Bilanz gegen bulgarische Clubs. 14 Siege und 4 Remis stehen 14 Niederlagen gegenüber, das jüngste Duell ging aus heimischer Sicht aber klar verloren. Admira Wacker zog 2018/19 in der 2. EL-Quali-Runde gegen ZSKA Sofia zweimal mit 0:3 (a) und 1:3 (h) den Kürzeren. Aufseiten der Bulgaren war damals auch Ex-Sturm-Graz-Akteur Kiril Despodov im Einsatz, der nun bei Ludogorets kickt.

Klare statistische Verhältnisse herrschen hingegen vor dem Europa-League-Duell des WAC mit Feyenoord Rotterdam. In 49 Partien gegen niederländische Vereine gingen rot-weiß-rote Teams nur 13-mal als Sieger bzw. 23-mal als Verlierer vom Platz. Allerdings besserte der LASK zuletzt die Bilanz mit je zwei Siegen und zwei Remis gegen PSV Eindhoven bzw. Alkmaar auf.

apa