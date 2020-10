Nagelsmann als Guardiola-Erbe im Gespräch

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Arbeitet seit 2019 bei RB Leipzig: Julian Nagelsmann

Der Vertrag von Pep Guardiola bei Manchester City läuft am Ende der Saison aus. Beerben könnte den Ex-Trainer des FC Bayern beim englischen Vizemeister gerüchteweise Julian Nagelsmann von RB Leipzig.

Spätestens mit RB Leipzigs Husarenritt ins Halbfinale der Champions League in der vergangenen Saison hat sich Julian Nagelsmann auch international einen Namen gemacht. Kein Wunder, dass der erst 33 Jahre alte Fußball-Lehrer in der englischen Premier League inzwischen einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Während RB in der Gruppenphase der Königsklasse am Mittwoch im Old Trafford bei Manchester United antritt, wird Nagelsmann laut "Daily Mail" ein paar Kilometer weiter bei Uniteds Stadt-Rivale City als neuer Teammanager gehandelt.

Hintergrund der Spekulationen: Pep Guardiola ist nur noch bis zum Sommer 2021 an die Sky Blues gebunden. Zwar wollen die City-Verantwortlichen den katalanischen Star-Coach gerne länger an sich binden. Die Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung liegt jedoch bei Guardiola selbst - und der ziert sich noch, sich dem Projekt City weiter langfristig zu verschreiben.

RB Leipzig: Vertrag von Julian Nagelsmann läuft bis 2023

Womöglich auch, weil das Team um den dauerverletzten Torjäger Sergio Agüero, Regisseur Kevin de Bruyne und Nationalspieler Ilkay Gündogan aktuell den sportlichen Erwartungen meilenweit hinterherläuft. Erst acht Punkte sammelte City in den bisherigen fünf Ligaspielen in dieser Spielzeit und belegt damit lediglich Rang 13 in der Tabelle - für Guardiola persönlich der bislang schlechtestes Saisonstart seiner Trainer-Laufbahn.

Sollte sich der 49-Jährige tatsächlich zu einem Abschied aus Manchester durchringen, soll Nagelsmann auf der Liste der Traineroptionen ganz weit oben stehen - neben Mauricio Pochettino, der bis zum November 2019 Citys Liga-Rivale Tottenham Hotspur coachte und seitdem vereinslos ist.

Ob die deutsche Trainer-Hoffnung tatsächlich verfügbar wäre, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Nagelsmanns Vertrag bei RB läuft nämlich noch bis 2023.