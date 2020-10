Paderborn gegen Regensburg ohne Zuschauer

FIRO/FIRO/SID/

Gegen Regensburg sind keine Zuschauer zugelassen

Erstliga-Absteiger SC Paderborn muss das Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13:00 Uhr) gegen Jahn Regensburg ohne Zuschauer austragen. Das gaben die Ostwestfalen am Dienstag bekannt.

Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborn und dem Ordnungsamt der Stadt Paderborn getroffen. Laut Darstellung des SCP bleiben erstmalig in der Zweitliga-Saison Saison 2020/21 die Logen, die Hospitality-Bereiche und alle weiteren Sitzplätze im Public-Bereich damit komplett leer.