Bürki oder Hitz? Favre will vor Zenit-Spiel nichts verraten

Lucien Favre muss am Mittwochabend mit dem BVB gegen Zenit St. Petersburg ran

Für Borussia Dortmund geht es am Mittwochabend (21:00 Uhr) gegen Zenit St. Petersburg darum, einen Fehlstart in die Champions League zu vermeiden. Vorher stellte sich BVB-Coach Lucien Favre am Dienstagnachmittag zusammen mit Thomas Delaney auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Die wichtigsten Aussagen von Lucien Favre vor dem Spiel gegen Zenit:

Marcel Schmelzer und Dan-Axel Zagadou fallen weiter aus

Alle anderen Spieler sind fit, auch Torhüter Roman Bürki...

... ob Bürki gegen Zenit im Tor stehen wird, will Favre noch nicht verraten

Gegen Zenit muss eine große Leistung her. Gegen Brügge haben die Russen unnötig verloren. Sie sind sehr gefährlich vor dem Tor. Der BVB muss gegen Zenit clever pressen und vorsichtig im Spielaufbau agieren.

Über Marco Reus: ""Er war sechs Monate verletzt. Wir müssen mit ihm weiter aufpassen."

Über das Formtief von Jadon Sancho. "Das kann passieren. Kein Spieler kann ein Jahr lang auf diesem Niveau spielen." Die Corona-Krise sowie die Wechselgerüchte im Sommer könnten aber eine Rolle spielen.

