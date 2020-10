Hector spricht erstmals über mysteriöse Verletzung

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Jonas Hector fehlt dem 1. FC Köln seit mehreren Wochen

Erst drei Pflichtspiele absolvierte Kapitän Jonas Hector in dieser Saison für den 1. FC Köln. Seit Wochen stoppt eine mysteriöse Nackenverletzung den 30-Jährigen - und bereitet ihm sogar im Alltag Probleme.

"Es ist, als würde ich voll gegen etwas laufen. Paul (Mannschaftsarzt Klein, Anm. d. Red.) meinte, es geht eher so in Richtung Schleudertrauma", beschrieb Hector die unangenehme Blessur in einem Gespräch mit Trainer Markus Gisdol und dessen Assistent Frank Kaspari, das in der aktuellen Folge der vereinseigenen Video-Dokumentation "24/7 - FC" zu sehen ist.

Von Gisdol darauf angesprochen, wie sich die Verletzung auf seinen Schlaf auswirke, antwortete Hector: "Es ist okay, da habe ich eigentlich kein Problem. Wenn ich mich drehe, dann merke ich was. Aber wenn ich eine Position gefunden habe, dann geht es."

"Im Alltag", so Hector weiter, habe er allerdings Schmerzen "sobald ich mich drehe". Deswegen könne er sich "im Moment auch nicht vorstellen, Kopfbälle zu machen", so der im Sommer aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Defensiv-Spezialist.

1. FC Köln: Jonas Hector will sich "weiter behandeln lassen"

Hector hatte seinen bis dato letzten Einsatz für den FC am zweiten Spieltag beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld (0:1). Während der ersten Halbzeit auf der Alm zog er sich die Verletzung zu und fällt seitdem aus. Er werde sich "weiter behandeln lassen", kündigte Hector in der Video-Doku an.

Ohne die Erfahrung des Routiniers stehen die Kölner aktuell in der Bundesliga nicht gut da. Erst magere zwei Punkte stehen nach fünf Spieltagen auf der Habenseite, nur Schalke (1) und Mainz (0) sind noch schlechter als der Aufsteiger der Vorsaison.

Am Samstag trifft der FC im heimischen RheinEnergieStadion auf den FC Bayern. Die anschließenden Duelle mit Werder Bremen (A) sowie Union Berlin (H) könnten für den nicht mehr unumstrittenen Gisdol schon zu Endspielen werden.