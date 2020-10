Neuer Bundesliga-Rekord für den FC Bayern

nordphoto / Meuter / Pool

Neuer Bundesligarekord für den FC Bayern dank Serge Gnabry

Der FC Bayern München hat im Auswärtsspiel des 6. Spieltags beim 1. FC Köln einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt und die alte Bestmarke von Borussia Mönchengladbach nach 47 Jahren übertrumpft.

In der 45. Spielminute war es soweit: Serge Gnabry startete nach Ballgewinn und Vorarbeit durch Joshua Kimmich halbrechts durch, zog von den Abwehrspielern des 1. FC Köln nahezu unbehelligt in den Strafraum und schloss letztlich souverän zum 2:0 für den FC Bayern ab.

Der Treffer des Nationalspielers war bereits das 24. Saisontor des Rekordmeisters im sechsten Saisonspiel - neuer Bundesliga-Rekord!

Noch nie in der Historie der höchsten deutschen Spielklasse hatte ein Team zu diesem frühen Zeitpunkt einer Spielzeit so viele Treffer auf dem Konto. Das Team von Erfolgstrainer Hansi Flick, das 2019/2020 den Ball satte 100 Mal im gegnerischen Kasten unterbrachte, macht seinem Ruf als Tormaschine also weiter alle Ehre.

FC Bayern löst Gladbach als Rekordhalter ab

Die bisherige Bestmarke hielt Borussia Mönchengladbach. 1973/1974 traf die Fohlenelf um Torjäger Jupp Heynckes und Stars wie Berti Vogts und Uli Stielike 23 Mal an den ersten sechs Spieltagen ins Schwarze.

Bitter aus Gladbacher Sicht: Meister wurde damals später trotzdem der FC Bayern. Die Borussia landete nur auf Rang zwei der Abschlusstabelle.

Für Gnabry war das Rekordtor in Köln der vierte Saisontreffer. Zuvor hatte Thomas Müller (13.) mit einem verwandelten Handelfmeter für den 23. Streich seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit gesorgt - auch für ihn der vierte Treffer 2020/2021.

Daneben waren auch Jamal Musiala und Leroy Sané mit jeweils zwei Treffern sowie Leon Goretzka und Joshua Kimmich am nächsten Rekord der Münchner in der Bundesliga beteiligt. Dass dieser der letzte bleibt, den Flicks Bayern knacken, glaubt sicherlich fast niemand in Fußball-Deutschland.