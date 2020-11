Hamann lobt BVB - und sieht Verbesserungspotenzial

kolbert-press/Burghard Schreyer via www.imago-imag

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bleibt dem FC Bayern nach dem 2:0-Sieg bei Arminia Bielefeld in der Tabelle auf den Fersen. Besonders erfreulich für den BVB: Erneut blieb die Elf von Trainer Lucien Favre ohne Gegentreffer. Für TV-Experte Dietmar Hamann ist dies ein entscheidender Faktor.

Hamann lobte nach der Partie bei "Sky", es sei die "defensive Stabilität", die man derzeit beim Revierklub hervorheben muss, "weil das auch im Moment die Basis ihres Erfolges ist".

Borussia Dortmund weist nach sechs Spieltagen in der Bundesliga die beste Defensive der Liga vor, kassierte insgesamt erst zwei Gegentreffer. Beide fing sich der BVB beim 0:2 gegen den FC Augsburg ein, die bislang einzige Niederlage in der Liga. Mit 15 Zählern stehen die Schwarz-Gelben punktgleich mit Bayern München auf Platz zwei. Zum Vergleich: In der Vorsaison rangierte der BVB nach dem 6. Spieltag mit 17:9 Toren und elf Punkten auf Platz acht.

Das Erfolgsrezept beim Aufsteiger aus Bielefeld, war es laut Hamann, "geduldig sein". Dortmund habe "dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Was man natürlich hervorheben muss, bis auf den einen Torschuss, glaube ich in der ersten Hälfte, musste Bürki nichts halten und das war nicht das erste Mal".

BVB "nach vorne" mit Verbesserungspotenzial

Auch in den Spielen gegen den FC Schalke 04 (3:0) und Zenit St. Petersburg habe der BVB "kaum etwas zugelassen hinten". Verbesserungspotenzial sah Hamann dennoch: "Nach vorne könnte vielleicht das eine oder andere Mal besser gespielt werden."

Gegen Bielefeld sorgte einmal mehr Innenverteidiger Mats Hummels für die Tore. Der Routinier war schon im Revierderby gegen Schalke mit einem Treffer erfolgreich gewesen. Der BVB tat sich offensiv, wohl auch aufgrund des kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfalls von Top-Stürmer Erling Haaland, aber lange Zeit schwer. Hummels traf zunächst nach einem Eckstoß von Jadon Sancho mit der Hüfte (53.), dann war er mit dem Kopf nach Flanke von Marco Reus zur Stelle (72.).

Vor den bevorstehenden Duellen gegen Club Brügge (Mittwoch, 21:00 Uhr) in der Champions League und Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern in der Bundesliga bangt die Borussia allerdings um einen Einsatz von Mats Hummels. In der Schlussphase fasste sich der Abwehrchef an den Oberschenkel und bat um eine Auswechslung. Eine Diagnose steht noch nicht fest.