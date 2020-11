Gunners verschlimmern Liga-Krise von ManUnited

Paul Ellis via www.imago-images.de

Ex-BVB-Angreifer Aubameyang erzielte das 1:0 für den FC Arsenal

Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno hat mit dem englischen Erstligisten FC Arsenal nach zwei Niederlagen in Serie einen Befreiungsschlag in der Premier League gelandet.

Die Gunners siegten bei Rekordmeister Manchester United dank eines verwandelten Foulelfmeters des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (69.) mit 1:0 (0:0). Dadurch verbesserte sich die Mannschaft auf Platz acht.

Die Red Devils bleiben durch die dritte Saisonniederlage enttäuschender 15. und konnten nicht im Ansatz an die Leistung des 5:0-Sieges in der Champions League am Mittwoch über den Bundesligisten RB Leipzig anknüpfen.