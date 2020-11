Salzburgs Europacupbilanz gegen Deutschland positiv

APA (AFP/Archiv)

Salzburg bot vergangene Woche Atlético Madrid einen tollen Kampf

Red Bull Salzburg sticht im Vergleich österreichischer Klubs mit Gegnern aus Deutschland besonders hervor. Im gesamten Vergleich haben unsere großen Nachbarn klar die Nase vorn.

Die Bilanz von Österreichs Teams im Europacup gegen Vertreter aus Deutschland fällt vor dem Dienstag-Hit in der Champions League zwischen Red Bull Salzburg und Titelverteidiger Bayern München eindeutig aus: Nur 17 Siege und elf Remis bei 36 Niederlagen stehen zu Buche. Noch eindeutiger sieht der Vergleich mit den Bayern aus: In acht Begegnungen gelang bei zwei Unentschieden nur ein Sieg. Salzburg sticht allerdings mit einer Positivbilanz heraus.

>> Liveticker: Red Bull Salzburg gegen Bayern München

Der einzige Erfolg eines ÖFB-Vertreters über Deutschlands Rekordmeister ist bereits über 53 Jahre her: Am 15. Februar 1967 siegte Rapid im Viertelfinal-Hinspiel des Cupsiegerbewerbs in Wien durch ein Tor von August Starek mit 1:0. Das Rückspiel ging allerdings in der Verlängerung mit 0:2 verloren, "Bomber" Gerd Müller traf in der 106. Minute für das Team von "Kaiser" Franz Beckenbauer entscheidend.

Einen Tag vor dem CL-Kracher gegen den @fcbayern ist @RedBullSalzburg-Routinier Zlatko #Junuzovic bei "Dein Verein" zugeschaltet.



Die Sendung gibt es am Montag ab 18:00 Uhr frei-empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Stream auf https://t.co/UcXTGOys9v #DeinVerein #SkyBuliAT pic.twitter.com/pyr5OxjIbd — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) 1. November 2020

Salzburg, das auch in Austria-Zeiten nie ein Pflichtspiel gegen die Bayern absolvierte, weist in der Red-Bull-Ära gegen deutsche Vertreter aber eine durchaus sehenswerte Positiv-Bilanz auf. Vier Siege (gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig/zweimal) und zwei Remis stehen nur zwei Niederlagen gegenüber. Eine davon datiert erst aus dem Februar 2020, als die "Bullen" im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt mit 1:4 und 2:2 den Kürzeren zogen.

apa

Mehr dazu

>> Salzburg für Alaba ein "gefährlicher Außenseiter"

>> Duell mit Bayern: Salzburg reist in die Vergangenheit