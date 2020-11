Kovac adelt Doppel-Torschütze Volland

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Niko Kovac bezeichnete die Leistung von Kevin Volland gegen Bordeaux als "großartig"

Der frühere FC-Bayern-Trainer und jetzige AS-Monaco-Coach Niko Kovac hat die Leistung von Doppeltorschütze Kevin Volland beim 4:0-Sieg gegen Girondins Bordeaux als "großartig" bezeichnet.

Der ehemalige Leverkusener hatte am Sonntag seine ersten beiden Tore für den Verein aus der Ligue 1 geschossen (31./58. Minute). "Kevin wird besser und besser", wurde Kovac auf der Internetseite der Monegassen zitiert.

Der Ex-Nationalspieler sei nach dem späten Saisonende mit Bayer und dem späteren Einstieg in die Vorbereitung bei seinem neuen Klub noch nicht bei 100 Prozent, sagte Kovac.

"Aber ich hoffe, dass er seine beste Form schnell erreicht, vielleicht nach der Länderspielpause. Ich habe großes Vertrauen in ihn und bin sicher, dass er der Mannschaft helfen wird", so der 49-Jährige.

Volland war nach vier Jahren in Leverkusen Anfang September an die Côte d'Azur gewechselt und hatte bei der AS Monaco einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Gegen Bordeaux erzielte er nun seine ersten beiden Saisontreffer.

Der 28-Jährige und Offensivpartner Wissam Ben Yedder hätten eine "großartige Leistung" gezeigt, lobte Kovac.