Bayern-Schock! Auch Süle positiv auf Corona getestet

Niklas Süle vom FC Bayern wurde positiv auf COVID-19 getestet

Nachdem Serge Gnabry positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, hat es nun den zweiten Spieler des FC Bayern getroffen. Wie die Münchner am Montag bekanntgaben, wurde das Virus auch bei Niklas Süle nachgewiesen.

Der Innenverteidiger befindet sich demnach in häuslicher Quarantäne. Ihm gehe es "gut", heißt es in der Mitteilung des FC Bayern.

Damit wird Süle dem FC Bayern am Dienstag in der Champions League gegen RB Salzburg und wohl auch im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund fehlen.

Zuletzt hatte das Testergebnis bei Serge Gnabry für mächtig Wirbel gesorgt. Der Nationalspieler war in der vorletzten Woche zunächst positiv getestet und in häusliche Isolation geschickt worden. Dadurch verpasste er die Spiele gegen Atlético Madrid (4:0) und Eintracht Frankfurt (5:0).

Nachtests ergaben, dass der erste Befund fehlerhaft gewesen war. Gnabry konnte seine Isolation beenden und am vergangenen Montag mit dem deutschen Rekordmeister zum Spiel der Champions League bei Lokomotive Moskau fliegen.

"Sie können im Einzelfall immer vorkommen, das liegt rein statistisch einfach im Bereich des Möglichen. Damit muss man leben", sagte Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung Molekulare und zelluläre Sportmedizin an der deutschen Sporthochschule in Köln, im Gespräch mit dem "SID".

FC Bayern arbeitet eng mit dem Münchner Gesundheitsamt zusammen

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte schon vor zwei Wochen auf die gute Zusammenarbeit mit dem Münchner Gesundheitsamt hingewiesen.

"Wir leben in Zeiten von Corona, haben acht Monate Fußball erlebt und irgendwann ist es eine mathematische Gleichung, dass auch ein Spieler von Bayern München infiziert ist", sagte Rummenigge nach dem positiven Test bei Gnabry. "Die ganze Bundesliga hat ein DFL-Hygienekonzept, was alle sehr seriös und diszipliniert umsetzen. Aber wir haben nun leider auch steigende Fallzahlen in ganz Deutschland und damit auch eine größere Gefahr für den Fußball."