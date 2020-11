Vater enthüllt: Ein anderer Top-Klub wollte Thiago

Matt Dunham via www.imago-images.de

Thiago zog es vom FC Bayern zum FC Liverpool

Bevor Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool gewechselt ist, brodelte die Gerüchteküche um mögliche Abnehmer für den Spanier heftig. Zahlreiche Top-Klubs wurden mit dem Mittelfeldmann in Verbindung gebracht. Thiagos Vater enthüllte nun, dass Paris Saint-Germain ernsthaft an einer Verpflichtung interessiert war.

"Ich hatte vor langer Zeit mit [PSG-Sportdirektor] Leonardo gesprochen, es ging dabei um Thiago", verriet Mazinho, der auch als Berater des 29-Jährigen fungiert, bei "France Football".

"Leonardo wollte ihn bei PSG. Aber Thiago hatte Liverpool bereits zugestimmt", ergänzte Thiagos Vater. Stattdessen brachte Mazinho seinen andern Sohn Rafinha bei PSG ins Gespräch.

Kurze Zeit später nahm der französische Hauptstadtklub den 27-jährigen Mittelfeldspieler, der zuletzt vom FC Barcelona an Celta Vigo verliehen war, unter Vertrag. "Leonardo wollte Thiago, er bekam Rafinha", blickte Mazinho zurück: "Und für Rafa ist es ein Traum, für einen solchen Verein zu spielen." Der in La Masia ausgebildete Rafinha unterschrieb bei PSG bis 2023.

Zahlreiche Topklubs waren an Thiago interessiert

Thiago war für rund 22 Millionen Euro vom FC Bayern zum FC Liverpool gewechselt. "Es ist ein überragendes Gefühl. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und bin sehr, sehr glücklich hier zu sein", sagte der Reds-Neuzugang zu seinem Wechsel. Mit den Engländer will Thiago "alle Ziele erfüllen und so viele Titel wie möglich gewinnen".

Reds-Teammanager Jürgen Klopp sieht im Transfer des Spaniers einen großen Coup. "Ich weiß, dass alle beim FC Bayern verzweifelt versucht haben, ihn zu halten", so der langjährige BVB-Coach, "das ist auch verständlich, da Thiago eine sehr wichtige Rolle in der Mannschaft gespielt hat, auch in der vergangenen Saison".

Zwischenzeitlich wurde Thiago mit zahlreichen europäischen Top-Klubs wie dem FC Barcelona, Manchester City oder Manchester United in Verbindung gebracht.